Начало матча "Уфа" — "Арсенал" отложили из-за жары

Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между "Уфой" и "Арсеналом" отложили на неопределённый срок из-за сильной жары в столице Башкирии.

Игра, равно как и все матчи дня, должна была начаться в 14:00 по московскому времени. Однако в обозначенное время стартовый свисток не прозвучал. В этот момент в Уфе была зафиксирована температура +39 градусов.