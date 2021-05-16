Начало матча "Уфа" — "Арсенал" отложили из-за жары
Все встречи финального тура РПЛ должны были начаться в одно время.
Видео © Instagram / pfcarsenaltula
Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между "Уфой" и "Арсеналом" отложили на неопределённый срок из-за сильной жары в столице Башкирии.
Игра, равно как и все матчи дня, должна была начаться в 14:00 по московскому времени. Однако в обозначенное время стартовый свисток не прозвучал. В этот момент в Уфе была зафиксирована температура +39 градусов.
При этом, согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха выше 35 градусов, то начало матча откладывается на неопределённый срок. По последней информации, матч начнётся не раньше 16:00.
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