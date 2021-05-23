Песков рассказал, что является залогом стабильности в мире
Особое внимание официальный представитель Кремля уделил стратегическим вопросам, которые будут обсуждаться РФ и США.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что стратегические силы России — самые современные в мире и именно они служат залогом стабильности.
"Наши самые современные в мире стратегические силы — они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом", — сказал он на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Официальный представитель Кремля отметил, что стратегическая стабильность — неотъемлемая часть российско-американских переговоров.
"Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", — заключил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США.
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