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Песков рассказал, что является залогом стабильности в мире

Особое внимание официальный представитель Кремля уделил стратегическим вопросам, которые будут обсуждаться РФ и США.

23 мая, 11:39
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что стратегические силы России — самые современные в мире и именно они служат залогом стабильности.

"Наши самые современные в мире стратегические силы — они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом", — сказал он на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Официальный представитель Кремля отметил, что стратегическая стабильность — неотъемлемая часть российско-американских переговоров.

"Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", — заключил Песков.

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Ранее СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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