Швейцарию назвали предполагаемым местом встречи Путина и Байдена
Окончательное решение ещё не принято: многое будет зависеть от предстоящих переговоров главы Госдепа Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии 15–16 июня, если российская сторона выразит согласие. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в государственных структурах.
Издание утверждает, что финальные дата и время проведения российско-американского саммита будут известны после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Рейкьявике 19–20 мая.
Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.
Другой эксперт назвал арест украинского политика Виктора Медведчука козырем Джо Байдена при встрече с Владимиром Путиным. По словам эксперта, ситуация с лидером украинской оппозиционной партии вряд ли разрешится до саммита, а после "возможны любые сценарии".
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