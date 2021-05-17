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Швейцарию назвали предполагаемым местом встречи Путина и Байдена

Окончательное решение ещё не принято: многое будет зависеть от предстоящих переговоров главы Госдепа Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.

17 мая, 17:29

Фото © Pixabay

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии 15–16 июня, если российская сторона выразит согласие. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в государственных структурах.

Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена

Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена

Издание утверждает, что финальные дата и время проведения российско-американского саммита будут известны после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Рейкьявике 19–20 мая.

Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.

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Другой эксперт назвал арест украинского политика Виктора Медведчука козырем Джо Байдена при встрече с Владимиром Путиным. По словам эксперта, ситуация с лидером украинской оппозиционной партии вряд ли разрешится до саммита, а после "возможны любые сценарии".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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