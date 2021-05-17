Швейцарию назвали предполагаемым местом встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии 15–16 июня, если российская сторона выразит согласие. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в государственных структурах.

Издание утверждает, что финальные дата и время проведения российско-американского саммита будут известны после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Рейкьявике 19–20 мая.

Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.