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Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена

Ранее заявлялось, что саммит глав государств может состояться в июне, однако ни место, ни точная его дата не назывались.

17 мая, 16:04
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей, AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей, AP Photo / Evan Vucci

У Кремля нет новой информации по поводу возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Пока нам нечего сообщить по этой теме", — сказал он.

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До этого Байден говорил, что намерен встретиться с Путиным в июне. Однако каких-либо подробностей, например места встречи или точной её даты, не называлось.

Ранее политолог назвал арест украинского политика Виктора Медведчука "козырем" Джо Байдена при встрече с Владимиром Путиным. По словам эксперта, ситуация с лидером украинской оппозиционной партии вряд ли разрешится до саммита, а после "возможны любые сценарии".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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