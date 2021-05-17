Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена
Ранее заявлялось, что саммит глав государств может состояться в июне, однако ни место, ни точная его дата не назывались.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей, AP Photo / Evan Vucci
У Кремля нет новой информации по поводу возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Пока нам нечего сообщить по этой теме", — сказал он.
До этого Байден говорил, что намерен встретиться с Путиным в июне. Однако каких-либо подробностей, например места встречи или точной её даты, не называлось.
Ранее политолог назвал арест украинского политика Виктора Медведчука "козырем" Джо Байдена при встрече с Владимиром Путиным. По словам эксперта, ситуация с лидером украинской оппозиционной партии вряд ли разрешится до саммита, а после "возможны любые сценарии".
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