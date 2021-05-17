Кремлю пока нечего сообщить по поводу встречи Путина и Байдена

У Кремля нет новой информации по поводу возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Пока нам нечего сообщить по этой теме", — сказал он.

До этого Байден говорил, что намерен встретиться с Путиным в июне. Однако каких-либо подробностей, например места встречи или точной её даты, не называлось.