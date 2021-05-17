В Госдуме назвали оправданным решение Роскомнадзора не блокировать Twitter

Остальным ресурсам тоже стоит пойти навстречу ведомству и начать активнее модерировать контент на своих ресурсах, считают депутаты.

Решение Роскомнадзора о неблокировке сервиса Twitter оправданно. Таким мнением поделились с ТАСС глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и член комитета Антон Горелкин.

"Решение поддерживаю. Блокировка — не наш метод. Важно, что 9/10 незаконного контекста удалено", — подчеркнул Хинштейн.

Антон Горелкин поддержал мнение коллеги. Он назвал решение Роскомнадзора "абсолютно взвешенным и разумным" и призвал другие ресурсы последовать примеру Twitter.

"Никто не ставил перед собой цель блокировать популярные ресурсы. И, как я говорил, достаточно однозначно выраженного намерения сотрудничать со стороны зарубежной соцсети, и ей пойдут навстречу. Так же, уверен, будет и с остальными иностранными ресурсами, популярными в России", — добавил депутат.