"Подрастает белокурый ангел": Киркоров рассказал о любимой матери-одиночке

Певец Филипп Киркоров приоткрыл завесу тайны над личной жизнью 33-летней молдавской артистки Натальи Гордиенко, вместе с которой он приехал на Евровидение-2021 в Роттердам. Король российской поп-музыки рассказал журналистам о ребёнке, который есть у певицы.

"У Наташеньки подрастает белокурый ангел Кристиан. Она тоже мать-одиночка, певица, которая тоже всё положила на алтарь искусства. На алтарь искусства надо положить всё — личное, безналичное, наличное. Поэтому, наверное, я до сих пор и один. Но я к этому уже привык", — сказал он изданию "Дни.ру".

При этом, кто отец ребёнка, до сих пор можно лишь гадать. Издание пишет, что в СМИ появлялись дерзкие версии, согласно которым "белокурый ангел" — сын самого Киркорова. Однако Гордиенко говорит, что её возлюбленный не имеет отношения к творческой среде.

"Да, мы публичные люди, всё время обнажаем свою душу и эмоции, но когда речь идёт о ребёнке, о любви, о семье — это другое. Счастье любит тишину. Мой мужчина — человек совсем непубличный. Единственное могу сказать, что он не из творческой среды", — сказала певица.

Напомним, конкурс "Евровидение" пройдёт с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Одна из главных интриг в этом году — как покажет себя российская певица Манижа. Пока известно, что девушка будет выступать в первом полуфинале под номером три.