"Поморщатся, но примут как должное": В Союзе нефтяников предсказали реакцию США на завершение "Северного потока – 2"

Против строительства "Северного потока – 2" выступают лишь США и те страны, которые находятся в близких отношениях с ними. В то же время европейские государства понимают значимость трубопровода для своей экономики. Таким мнением с Лайфом поделился президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

"Европейские страны, которые занимаются бизнесом, прекрасно понимают значение этого трубопровода для экономики своих стран, включая Германию, Францию, Италию и т.д. Они же (немецкие компании. — Прим. Лайфа) вложили немалые деньги в это, поэтому, естественно, заинтересованы в том, чтобы "Северный поток – 2" был достроен", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По его словам, прошедшая зима показала, что многие другие источники газа не всегда являются надёжными, поэтому для экономики европейских стран необходимо именно российское сырьё. Прежде всего, это понимают бизнесмены из Германии, так как Россия была и остаётся самым надёжным поставщиком, отметил эксперт.

"Я полагаю, что газопровод будет, безусловно, завершён. <...> Американцы немного поморщатся, но примут [решение Германии продолжить строительство] как должное. Они будут поставлены перед фактом. <...> Я считаю, что в данном случае немецкие специалисты и бизнесмены оказались на достаточно высоком уровне в плане защиты своих интересов", — заметил Шмаль.