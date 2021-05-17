Путин поручил ускорить процесс присвоения улицам имён героев ВОВ

Правительство России и ОНФ получили от президента РФ Владимира Путина поручение к 1 июля ускорить процедуру присвоения улицам имён героев Великой Отечественной войны. Этот пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

"Проанализировать совместно с ОНФ и органами исполнительной власти субъектов РФ практику присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры, расположенным на территориях муниципальных образований, в честь героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и представить предложения о сокращении сроков, исчисляемых со дня смерти названных лиц, по истечении которых указанным объектам могут быть присвоены такие наименования", — говорится в документе.

Помимо этого, Путин поручил к этому же сроку российскому организационному комитету "Победа" обеспечить методическое сопровождение подготовки и проведения в 2021 году акции "Лучи Победы" в городах-героях и городах воинской славы. Ранее волонтёр из Севастополя предложила сделать эту акцию традицией и в 2021 году провести её в 58 городах России — городах-героях и городах воинской славы. Владимир Владимирович эту идею поддержал.