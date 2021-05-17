Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке ещё на год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока госслужбы до 21 мая 2022 года своему полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрию Чайке. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Напомним, Юрий Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в январе прошлого года. Отмечается, что, по действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему этого возраста и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до 70 лет. Юрию Чайке 69.