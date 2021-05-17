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Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке ещё на год

Бывший генпрокурор был назначен на должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе в январе прошлого года.

17 мая, 14:42
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока госслужбы до 21 мая 2022 года своему полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрию Чайке. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", — говорится в документе.

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Напомним, Юрий Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в январе прошлого года. Отмечается, что, по действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему этого возраста и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до 70 лет. Юрию Чайке 69.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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