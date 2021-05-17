Букмекеры Евровидения сменили своего фаворита
Представительница России Манижа хотя и поднялась в списке, но пока даже не в десятке финалистов.
Фото © ТАСС / EPA / SANDER KONING
Фаворитом у официальных букмекеров Евровидения стала Италия, от которой на конкурсе выступит рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Такие данные опубликовал портал EuroINvision.
Рейтинг ранее возглавляла Франция, теперь она на втором месте (Барбара Прави с композицией Voilà). Замыкает тройку Мальта (Дестина Чункурьере — Je me casse). Российская исполнительница Манижа пока поднялась на 11-е место.
Напомним, ранее букмекеры отдали Маниже 15-е место в конкурсе. Вероятность её победы оценили всего в 2%.
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