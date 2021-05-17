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Букмекеры Евровидения сменили своего фаворита

Представительница России Манижа хотя и поднялась в списке, но пока даже не в десятке финалистов.

17 мая, 14:39
<p>Фото © ТАСС / EPA / SANDER KONING</p>

Фото © ТАСС / EPA / SANDER KONING

Фаворитом у официальных букмекеров Евровидения стала Италия, от которой на конкурсе выступит рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Такие данные опубликовал портал EuroINvision.

Рейтинг ранее возглавляла Франция, теперь она на втором месте (Барбара Прави с композицией Voilà). Замыкает тройку Мальта (Дестина Чункурьере — Je me casse). Российская исполнительница Манижа пока поднялась на 11-е место.

Манижа появилась на красной дорожке Евровидения-2021 в кокошнике и красном комбинезоне

Манижа появилась на красной дорожке Евровидения-2021 в кокошнике и красном комбинезоне

Напомним, ранее букмекеры отдали Маниже 15-е место в конкурсе. Вероятность её победы оценили всего в 2%.


На Евровидение пустят зрителей

На Евровидение пустят зрителей

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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