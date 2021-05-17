Лукашенко разрешил белорусским силовикам использовать оружие на митингах
Также они теперь вправе запретить фото- и видеосъёмку и даже записывать звук во время подобных акций.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности". Данный документ ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики. Как пишет БелТА, закон уточняет "условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники".
Так, органы внутренних дел республики отныне получают право "применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков". Также теперь они обладают правом запретить гражданам делать видеозаписи и фото, а также записывать на аудио окружающую обстановку. Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.
Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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