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Лукашенко разрешил белорусским силовикам использовать оружие на митингах

Также они теперь вправе запретить фото- и видеосъёмку и даже записывать звук во время подобных акций.

17 мая, 14:36
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности". Данный документ ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики. Как пишет БелТА, закон уточняет "условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники".

Так, органы внутренних дел республики отныне получают право "применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков". Также теперь они обладают правом запретить гражданам делать видеозаписи и фото, а также записывать на аудио окружающую обстановку. Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

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Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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