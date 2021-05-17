Лукашенко разрешил белорусским силовикам использовать оружие на митингах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности". Данный документ ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики. Как пишет БелТА, закон уточняет "условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники".

Так, органы внутренних дел республики отныне получают право "применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков". Также теперь они обладают правом запретить гражданам делать видеозаписи и фото, а также записывать на аудио окружающую обстановку. Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.