В Белоруссии рассказали о попытках других стран внедрить в республике нацизм

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в связи с принятием законов по борьбе с экстремизмом заявил, что в 2020 году власти республики столкнулись с попытками внедрения нацизма извне. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Накануне президент страны Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму, ранее принятые белорусским парламентом.

"События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, предпринимаются активные попытки внедрить эту "коричневую чуму", заразу, которая называется нацизм, в наше общество", — отметил Швед.

По мнению генпрокурора республики, "нацизм — благодатная почва, чтобы радикализировать любые действия, направленные на свержение законной власти, суверенного государства". Он добавил, что подобные технологии используются в так называемых цветных революциях.

"Авторы плана по попытке свержения конституционного строя в Республике Беларусь как раз и использовали эти элементы, которые присущи и характеризуют нацизм как радикальное проявление экстремизма", — подчеркнул Швед.

Он заметил, что идеи исходят от тех государств, "где нацизм, по сути дела, стал частью государственной идеологии". Генпрокурор уточнил, что в этих странах проходят "марши эсэсовцев", ущемляются права населения по языковому признаку, "именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы". Всё это, как утверждает Швед, указывает на то, что руководители ряда стран воспринимают идею нацизма как составную часть своей госидеологии.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. Документ предполагает, что в случае смерти главы государства все госорганы действуют в соответствии с решениями Совбеза.