Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"В крайне тяжёлом состоянии": Младшая дочь Данко попала в реанимацию

У девочки подозрение на восходящую инфекцию мочевыводящих путей. Мать просит всех молиться за здоровье ребёнка.

15 мая, 21:19
<p>Певец Данко. Фото © ТАСС / Максим Тараканов</p>

Певец Данко. Фото © ТАСС / Максим Тараканов

Младшая дочь певца Данко (Александра Фадеева) попала в реанимацию и находится в тяжёлом состоянии. Сейчас у малышки серьёзная интоксикация организма. Об этом сообщает бывшая возлюбленная певца Наталия Устюменко. Она предполагает, что у ребёнка аспирационная пневмония.

"Агушенька в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. На сегодняшний день выявляют восходящую инфекцию мочевыводящих путей, в связи с чем произошла интоксикация организма. Всех прошу молитв за здоровье Агафьи!" написала Устюменко в своём блоге в "Инстаграме".

Бывшая возлюбленная Данко показала, как малышка лежит в реанимации. К ней подключены различные датчики и капельницы.

"Начинаю верить в чудо": Певец Ярослав Сумишевский едва не потерял дочь при взрыве в Химках

"Начинаю верить в чудо": Певец Ярослав Сумишевский едва не потерял дочь при взрыве в Химках

Напомним, что бывшая жена Данко в своё время обратилась к адвокатам, поскольку надеялась на материальную поддержку для дочерей. Отец тогда отказался воспитывать девочек. Он оставил жену одну с двумя дочками — 14-летней Софией и четырёхлетней Агатой, у которой ДЦП.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гордон жёстко ответила невесте Данко на слова об "алиментщицах-попрошайках"

28 февраля, 13:12

Макаревич во Львове отказался признать борщ украинским блюдом: тогда её ещё не было

сегодня в 21:45

Возлюбленная российского миллиардера стала мамой в четвёртый раз и показала фото с родов

сегодня в 18:42

Геймеры пожаловались на ошибки в Mass Effect Legendary Edition

сегодня в 22:01

В Белоруссии рассказали о попытках других стран внедрить в республике нацизм

сегодня в 21:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1