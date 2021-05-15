"В крайне тяжёлом состоянии": Младшая дочь Данко попала в реанимацию
У девочки подозрение на восходящую инфекцию мочевыводящих путей. Мать просит всех молиться за здоровье ребёнка.
Певец Данко. Фото © ТАСС / Максим Тараканов
Младшая дочь певца Данко (Александра Фадеева) попала в реанимацию и находится в тяжёлом состоянии. Сейчас у малышки серьёзная интоксикация организма. Об этом сообщает бывшая возлюбленная певца Наталия Устюменко. Она предполагает, что у ребёнка аспирационная пневмония.
"Агушенька в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. На сегодняшний день выявляют восходящую инфекцию мочевыводящих путей, в связи с чем произошла интоксикация организма. Всех прошу молитв за здоровье Агафьи!" — написала Устюменко в своём блоге в "Инстаграме".
Бывшая возлюбленная Данко показала, как малышка лежит в реанимации. К ней подключены различные датчики и капельницы.
Напомним, что бывшая жена Данко в своё время обратилась к адвокатам, поскольку надеялась на материальную поддержку для дочерей. Отец тогда отказался воспитывать девочек. Он оставил жену одну с двумя дочками — 14-летней Софией и четырёхлетней Агатой, у которой ДЦП.
Комментариев: 0