Стало известно, когда Госдума денонсирует Договор по открытому небу

Документ на рассмотрение в палату президент РФ внёс 11 мая. Поводом для денонсации стал отказ США соблюдать соглашение.

Депутаты Государственной думы будут рассматривать вопрос о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая. Об этом сообщил глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.