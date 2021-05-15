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Стало известно, когда Госдума денонсирует Договор по открытому небу

Документ на рассмотрение в палату президент РФ внёс 11 мая. Поводом для денонсации стал отказ США соблюдать соглашение.

15 мая, 20:58
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Депутаты Государственной думы будут рассматривать вопрос о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая. Об этом сообщил глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

В программе "Соловьёв Live" на "Ютубе" он добавил, что в этот день нижняя палата парламента денонсирует этот договор.

В Кремле объяснили, почему РФ выходит из Договора по открытому небу

В Кремле объяснили, почему РФ выходит из Договора по открытому небу

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий денонсацию Договора по открытому небу. Первые разговоры о денонсации начались в 2021 году, МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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