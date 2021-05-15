Стало известно, когда Госдума денонсирует Договор по открытому небу

Депутаты Государственной думы будут рассматривать вопрос о денонсации Договора по открытому небу во вторник, 18 мая. Об этом сообщил глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

В программе "Соловьёв Live" на "Ютубе" он добавил, что в этот день нижняя палата парламента денонсирует этот договор.