"Прощание только для своих": В Москве похоронили секс-блогершу и фемактивистку Татьяну Никонову

В Москве похоронили секс-блогершу и фемактивистку Татьяну Никонову. Видео © Instagram / masha_davay

В Москве прошли похороны известной секс-блогерши, феминистки и журналистки Татьяны Никоновой. Она ушла из жизни в возрасте 43 лет несколько дней назад. Широко о месте прощания с женщиной не сообщалось заранее.

"Прощание было только для своих. Это выбор семьи", — написала в своём инстаграме секс-блогерша Мария Чеснокова.

Другие блогерши и подруги Никоновой также подтвердили, что на похоронах присутствовали только близкие и родные женщины. Некоторые поклонники секс-блогерши огорчились, что не смогли присутствовать на похоронах, однако друзья Никоновой успокоили их, отметив, что они попрощались с активисткой от их лица тоже. При этом отмечается, что в июне должен состояться день памяти Татьяны.

"Узнать место, время даже нам, коллегам, было нелегко. Нас было около 70 человек. Говорили много тёплых слов. Благодарили семью за сильную, светлую, добрую Таню", — написала секс-блогерша Дарья Березовская.

Татьяна Никонова акцентировала внимание на сексуальном просвещении и защите прав женщин и сексуальных меньшинств. С 2001 года занималась созданием контентных интернет-проектов. Создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях, позже став в нём главным редактором. С 2012 года была автором просветительского и развлекательного блога Sam Jones’s Diary о сексе, теле и гендере.