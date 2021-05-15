Макаревич во Львове отказался признать борщ украинским блюдом: тогда её ещё не было
Музыкант призвал не относиться к таким вопросам как к спорту — не пытаться найти того, кто был первым.
Фото © VK / Андрей Макаревич
Российский музыкант Андрей Макаревич заявил, что не считает борщ украинским блюдом. В идущих интернет-баталиях на эту тему лидер "Машины времени" принял участие невольно во время посещения Западной Украины — во Львове он давал концерт, там ему и задали соответствующий вопрос журналисты. Музыкант заявил, что борщ появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским.
"Я думаю, что борщ — это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и на Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то — из баранины, белых грибов или вегетарианский", — отметил Макаревич в интервью "Фактам".
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Он привёл в пример расхожее в Польше мнение, что именно там придумали водку, и отметил, что "это же не они сделали". Музыкант призвал не думать категориями "кто был первым", потому что это не спорт.
"Тысячу лет это было на Украине, но тогда её ещё не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был", — сказал Макаревич.
Ранее Лайф рассказывал, что Google назвал борщ российским блюдом. Мировой ресторанный гид Michelin отнёс борщ к русской кухне. Украина же стремится оспорить это утверждение и заявляет об исключительных исторических правах на этот суп.
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