Трафик YouTube и Facebook может быть замедлен в России по аналогии с Twitter
Чтобы этого не случилось, площадки должны принять меры по удалению противоправного в РФ контента.
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Интернет-трафик сервисов Facebook и YouTube может быть замедлен на территории России по аналогии с Twitter. Такое заявление сделал Роскомнадзор по итогам проверки соответствия материалов микроблога российскому законодательству.
"В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не примут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в середине марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера" из-за систематического нарушения требований по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле подчеркнули, что у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Позже администрация Twitter заявила о готовности блокировать и удалять противоправный на территории России контент и проинформировала о ходе работы Роскомнадзор. В результате по итогам проверки ведомства ограничения с сервиса были сняты частично.
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