Роскомнадзор решил не блокировать Twitter

Роскомнадзор принял решение о снятии ограничений с социальной сети "Твиттер", так как компания выполнила условия и удалила более 91% запрещённой информации. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"По итогам проверки, с учётом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис "Твиттер", снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика "Твиттера" на мобильных устройствах", — заявили в Роскомнадзоре.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттер", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Кроме того, "Твиттер" получил сразу три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.