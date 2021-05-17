Мишустин назначил главой Росмолодёжи Ксению Разуваеву

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодёжи Ксению Разуваеву, ранее отвечавшую за молодёжные проекты и добровольческие инициативы в Управлении президента РФ по общественным проектам. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодёжи", — говорится в распоряжении о её назначении.

При этом Александр Бугаев, ранее возглавлявший Росмолодёжь, теперь будет занимать пост первого заместителя министра просвещения.

Ксения Разуваева имеет большой опыт общественной деятельности, принимала активное участие в развитии волонтёрского движения России. Ранее она была начальником Департамента молодёжных проектов и добровольческих инициатив Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам. Также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".