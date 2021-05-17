Мишустин назначил главой Росмолодёжи Ксению Разуваеву
Ранее этот пост занимал Александр Бугаев. Теперь премьер назначил его первым заместителем министра просвещения РФ.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодёжи Ксению Разуваеву, ранее отвечавшую за молодёжные проекты и добровольческие инициативы в Управлении президента РФ по общественным проектам. Об этом сообщается на сайте правительства.
"Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодёжи", — говорится в распоряжении о её назначении.
При этом Александр Бугаев, ранее возглавлявший Росмолодёжь, теперь будет занимать пост первого заместителя министра просвещения.
Ксения Разуваева имеет большой опыт общественной деятельности, принимала активное участие в развитии волонтёрского движения России. Ранее она была начальником Департамента молодёжных проектов и добровольческих инициатив Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам. Также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".
Ранее Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами парламента вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Комментариев: 0