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Мишустин назначил главой Росмолодёжи Ксению Разуваеву

Ранее этот пост занимал Александр Бугаев. Теперь премьер назначил его первым заместителем министра просвещения РФ.

17 мая, 14:17
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Росмолодёжи Ксению Разуваеву, ранее отвечавшую за молодёжные проекты и добровольческие инициативы в Управлении президента РФ по общественным проектам. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодёжи", — говорится в распоряжении о её назначении.

При этом Александр Бугаев, ранее возглавлявший Росмолодёжь, теперь будет занимать пост первого заместителя министра просвещения.

Ксения Разуваева имеет большой опыт общественной деятельности, принимала активное участие в развитии волонтёрского движения России. Ранее она была начальником Департамента молодёжных проектов и добровольческих инициатив Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам. Также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры "Мосгортур".

Ранее Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами парламента вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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