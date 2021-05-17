Продавший шею под рекламу блогер теперь торгует душой. Цена вопроса — 666 тысяч

Блогер из Владивостока Егор Онопко (Onоkonda), ранее продавший свою шею под место для рекламы, на этом не остановился. Теперь он за деньги передал свою душу музыканту IAMMIND. Блогер поделился подробностями сделки с Лайфом.

Онопко объяснил, что музыкант сам вышел на него и предложил сделку. Ранее они не были знакомы. Скорее всего, причиной выбора "продавца души" стала резонансная ситуация с шеей блогера. При этом парень категорически отрицает, что решился на эту сделку ради хайпа.

Договор между сторонами оформился по всем юридическим правилам. Был составлен подробный документ с необходимыми пунктами, форс-мажорами и возможными прецедентами. По словам блогера, душу он продал за 666 000 рублей. Правда, неизвестно, заверен ли итоговый договор нотариусом.

"Товар переходит в его [покупателя] собственность после смерти участника сделки", — раскрыл блогер.