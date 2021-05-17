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В "Единой России" пресекли сразу две хакерские атаки на сайт праймериз

Ранее специалисты информационной безопасности зафиксировали попытку нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей.

17 мая, 13:47
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Сразу двум хакерским атакам подвергся сайт, посвящённый предварительному голосованию политической партии "Единая Россия". Об этом журналистам сообщил глава оргкомитета праймериз Александр Карелин.

"Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать левые инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности и нашим коллегам мы смогли предотвратить посягательства", — сказал он.

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Несостоявшийся взлом специалисты кибербезопасности партии классифицировали как попытку подрыва целостности инфраструктуры праймериз.

Это не первый подобный случай, зарегистрированный в партии в этом году. Несколько дней назад там пресекли попытку нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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