В "Единой России" пресекли сразу две хакерские атаки на сайт праймериз

"Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать левые инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности и нашим коллегам мы смогли предотвратить посягательства", — сказал он.

Это не первый подобный случай, зарегистрированный в партии в этом году. Несколько дней назад там пресекли попытку нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей.