На праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму подали заявки 228 действующих депутатов

Заявления для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму подали 228 действующих парламентариев. Треть из заявившихся — молодые люди. Такие данные привёл журналистам руководитель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

"Депутатов Госдумы всего 4% от общего числа (кандидатов на предварительное голосование. — Прим. Лайфа), 228 нынешних депутатов заявились на праймериз", — сказал Карелин и уточнил, что всего во фракции "Единой России" в Госдуме на данный момент 336 депутатов.

Он добавил, что общее число кандидатов, подавших заявки для участия в предварительном голосовании, превысило 7,6 тысячи. По его словам, почти половина из них не являются членами партии. Карелин подытожил, что среди заявившихся много тех, кто активно проявил себя "во время работы в волонтёрских организациях", — это фактически треть списка. Также в числе подавших заявки есть девушки и мужчины до 35 лет. Он добавил, что речь идёт об одномандатных округах.