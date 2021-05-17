На праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму подали заявки 228 действующих депутатов
Основной формой проведения данного голосования в этом году выбран онлайн-формат, и его итоги подведут уже к началу июня.
Фото © ТАСС / Вышинский Денис
Заявления для участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму подали 228 действующих парламентариев. Треть из заявившихся — молодые люди. Такие данные привёл журналистам руководитель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.
"Депутатов Госдумы всего 4% от общего числа (кандидатов на предварительное голосование. — Прим. Лайфа), 228 нынешних депутатов заявились на праймериз", — сказал Карелин и уточнил, что всего во фракции "Единой России" в Госдуме на данный момент 336 депутатов.
Он добавил, что общее число кандидатов, подавших заявки для участия в предварительном голосовании, превысило 7,6 тысячи. По его словам, почти половина из них не являются членами партии. Карелин подытожил, что среди заявившихся много тех, кто активно проявил себя "во время работы в волонтёрских организациях", — это фактически треть списка. Также в числе подавших заявки есть девушки и мужчины до 35 лет. Он добавил, что речь идёт об одномандатных округах.
Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году основным будет онлайн-формат голосования (эту форму выбрали в 43 субъектах РФ), а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.
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