Мать парня, который "в шутку" сообщил о подготовке расстрела в московской школе, заявила о клевете

Парня, который "в шутку" сказал о плане устроить расстрел в московской школе, возможно, оклеветали. Видео © LIFE

Мать подростка из московской школы, которого "заложила" старшеклассница, заявив, что тот якобы готовит расстрел, считает, что её сына оклеветали без каких-либо оснований. О всей ситуации, своём сыне и действиях полиции женщина рассказала Лайфу.

Москвичка объяснила, что парень до пандемии занимался в патриотическом клубе. Там ребята, в частности, регулярно занимались стрельбой, поэтому у её сына оказалась неисправная пневматика со страйкбольными пулями, которую "можно купить где угодно".

Женщина объяснила, что её сын "патриотически настроен, хотел защищать родину" и планировал поступать в юридический колледж, чтобы в дальнейшем начать работу в полиции. А девочка его якобы оклеветала и тем самым может испортить дальнейшую карьеру.

Со слов матери, ребята виделись лишь однажды — на дне рождения общей подруги. Мальчик, по мнению старшеклассницы, принёс дешёвый подарок, из-за этого она начала его оскорблять. Мать подростка в свою очередь заявила о "маниакально-депрессивном состоянии" школьницы — якобы она "ходит по могилам и кладбищам, закапывает кровь".

Москвичка до сих пор в шоке от внезапного прибытия сотрудников полиции. Женщина обратилась в прокуратуру, полицию и другие органы с жалобой на клевету со стороны девочки.