Россиянам объяснили, чем могут быть чреваты переводы денег по QR-кодам третьим лицам

"Я бы просил дополнительную аутентификацию в том же приложении, чтобы вы её подтвердили, иначе опять же будут звонить бабушкам, представляться службой безопасности, просить сгенерировать QR код и прислать. И опять снимут деньги. То есть процесс довольно простой, когда у вас через социальную инженерию будут просить эти коды. Без дополнительной аутентификации мошенники только легче будут обманывать", — опасается он.