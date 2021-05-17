Россиянам объяснили, чем могут быть чреваты переводы денег по QR-кодам третьим лицам
Система далеко не идеальна и повышает риск мошенничества. Чтобы этого избежать, дополнительная аутентификация в банковском приложении просто необходима.
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Специалисты банковской сферы считают, что введение QR-кодов для передачи своих средств друзьям и знакомым может сыграть на руку мошенникам. Снизить риски поможет дополнительная аутентификация в банковском приложении, рассказал Лайфу генеральный директор ООО "Код безопасности" Андрей Голов.
"Я бы просил дополнительную аутентификацию в том же приложении, чтобы вы её подтвердили, иначе опять же будут звонить бабушкам, представляться службой безопасности, просить сгенерировать QR код и прислать. И опять снимут деньги. То есть процесс довольно простой, когда у вас через социальную инженерию будут просить эти коды. Без дополнительной аутентификации мошенники только легче будут обманывать", — опасается он.
Ранее Лайф писал, что три российских банка позволят клиентам снимать деньги с чужой карты. Суть в том, что в мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код, с помощью которого другой человек сможет забрать деньги или, наоборот, пополнить счёт.
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