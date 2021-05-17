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Россиян предупредили об участившихся звонках от мошенников, представляющихся силовиками

Злоумышленники бывают чрезвычайно напористы и строго придерживаются официального тона общения, используя соответствующие термины.

17 мая, 08:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мошенники нашли новый способ обмануть доверчивых граждан на деньги. Теперь они представляются сотрудниками силовых структур. Такой метод они стали использовать, когда поняли, что звонки от сотрудников "службы безопасности" банка уже не вызывают доверия.

Как пишет РБК со ссылкой на Лабораторию Касперского, пик активности злоумышленников пришёлся на конец марта и начало апреля, в мае высокий уровень также сохраняется. Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками полиции, следователями и даже работниками Центрального банка.

Бывший оперативник посоветовал, как одной фразой вычислить телефонного мошенника

Бывший оперативник посоветовал, как одной фразой вычислить телефонного мошенника

Как поясняют эксперты, чтобы выманить деньги в разговоре с клиентами банков, мошенники, притворяющиеся сотрудниками госструктур, могут использовать соответствующие термины и предупреждать об ответственности — например, в случае отказа сотрудничать. Они также стараются придерживаться официального тона и бывают напористы, чтобы заставить человека принимать решения быстро и на эмоциях.

Ранее киберэксперты рассказали, как обезопасить себя от звонков мошенников. Специалисты считают, что персональные данные попадают в чужие руки из-за того, что за слив информации нет серьёзной ответственности.

Мошенники придумали новую схему обмана в связи с обновлением политики WhatsApp

Мошенники придумали новую схему обмана в связи с обновлением политики WhatsApp

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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