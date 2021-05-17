Россиян предупредили об участившихся звонках от мошенников, представляющихся силовиками

Мошенники нашли новый способ обмануть доверчивых граждан на деньги. Теперь они представляются сотрудниками силовых структур. Такой метод они стали использовать, когда поняли, что звонки от сотрудников "службы безопасности" банка уже не вызывают доверия.

Как пишет РБК со ссылкой на Лабораторию Касперского, пик активности злоумышленников пришёлся на конец марта и начало апреля, в мае высокий уровень также сохраняется. Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками полиции, следователями и даже работниками Центрального банка.

Как поясняют эксперты, чтобы выманить деньги в разговоре с клиентами банков, мошенники, притворяющиеся сотрудниками госструктур, могут использовать соответствующие термины и предупреждать об ответственности — например, в случае отказа сотрудничать. Они также стараются придерживаться официального тона и бывают напористы, чтобы заставить человека принимать решения быстро и на эмоциях.