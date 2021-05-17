Триумфальное возвращение: Кучеров в первом матче после травмы оформил дубль и отдал передачу

"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду Пантерз" со счётом 5:4 в первом раунде плей-офф НХЛ. Российский нападающий Никита Кучеров вышел на лёд впервые за семь месяцев и сразу набрал три очка (2+1).

"Старался не думать об игре перед матчем. Я не знал, чего ожидать. Новое бедро — это новый приятель. Оно намного лучше, и я чувствую себя действительно хорошо", — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.