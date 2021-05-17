Триумфальное возвращение: Кучеров в первом матче после травмы оформил дубль и отдал передачу
Российский нападающий пропустил почти восемь месяцев из-за травмы бедра. Он не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате.
Фото © НХЛ
"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду Пантерз" со счётом 5:4 в первом раунде плей-офф НХЛ. Российский нападающий Никита Кучеров вышел на лёд впервые за семь месяцев и сразу набрал три очка (2+1).
После матча Кучеров поделился своими впечатлениями.
"Старался не думать об игре перед матчем. Я не знал, чего ожидать. Новое бедро — это новый приятель. Оно намного лучше, и я чувствую себя действительно хорошо", — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.
Кучеров был признан третьей звездой дня.
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