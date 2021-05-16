"Барселона" разгромила "Челси" и впервые выиграла женскую Лигу чемпионов

"Барселона" разгромила "Челси" и выиграла женскую Лигу чемпионов. Видео © Twitter / FCBfemen

В финале женской Лиги чемпионов испанская "Барселона" одержала победу над английским "Челси" со счётом 4:0. Для каталонской команды это первая победа в Лиге чемпионов. В сезоне 2018/2019 испанки дошли до финала турнира.

Уже на первой минуте мяч в свои ворота срезала полузащитник лондонской команды Мелани Лойпольц. На 14-й Алексия Путельяс реализовала пенальти, а на 21-й и 36-й авторами голов стали Айтана Бонмати и Каролина Хансен.