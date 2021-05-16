Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Барселона" разгромила "Челси" и впервые выиграла женскую Лигу чемпионов

Встреча двух команд завершилась со счётом 4:0, а началась она с гола в свои ворота.

16 мая, 22:36

"Барселона" разгромила "Челси" и выиграла женскую Лигу чемпионов. Видео © Twitter / FCBfemen

В финале женской Лиги чемпионов испанская "Барселона" одержала победу над английским "Челси" со счётом 4:0. Для каталонской команды это первая победа в Лиге чемпионов. В сезоне 2018/2019 испанки дошли до финала турнира.

Уже на первой минуте мяч в свои ворота срезала полузащитник лондонской команды Мелани Лойпольц. На 14-й Алексия Путельяс реализовала пенальти, а на 21-й и 36-й авторами голов стали Айтана Бонмати и Каролина Хансен.

"Бавария", "Сити" и парад сенсаций: знакомимся с чемпионами главных европейских лиг

"Бавария", "Сити" и парад сенсаций: знакомимся с чемпионами главных европейских лиг

Ранее стало известно, что УЕФА принял решение перенести финал футбольной Лиги чемпионов из Стамбула в Порту из-за ситуации с коронавирусом в Турции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1