"Ммм, прививки...": Мэр Нью-Йорка пообещал бесплатный фастфуд за вакцинацию

Want some fries with that vax?



Thank you to #NYC’s own @ShakeShack for helping us spread the word: get vaccinated (and lunch) New York City!



➡️ https://t.co/cNSZQW3Wf1

➡️ 1-877-VAX-4NYC pic.twitter.com/MzKMcxFzX4 — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 13, 2021

Жителей Нью-Йорка решили заинтересовать в вакцинации необычным методом. Мэр города постановил давать всем привившимся от коронавируса горожанам бесплатный фастфуд. На видео, которое опубликовано в твиттере политика, он обещает ньюйоркцам бесплатный бургер и картошку.

"Мне сделали прививку. Я могу съесть этот восхитительный картофель фри? Подождите, тут ещё и бургер? Ммм, прививки. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации", — заявил мэр.