"Ммм, прививки...": Мэр Нью-Йорка пообещал бесплатный фастфуд за вакцинацию
Получить обед жители города смогут в ресторане, предъявив сертификат о пройденной процедуре. Ранее в США уже заманивали в пункты вакцинации марихуаной и пивом.
Фото © Twitter / NYCMayor
Want some fries with that vax?— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 13, 2021
Thank you to #NYC’s own @ShakeShack for helping us spread the word: get vaccinated (and lunch) New York City!
➡️ https://t.co/cNSZQW3Wf1
➡️ 1-877-VAX-4NYC pic.twitter.com/MzKMcxFzX4
Жителей Нью-Йорка решили заинтересовать в вакцинации необычным методом. Мэр города постановил давать всем привившимся от коронавируса горожанам бесплатный фастфуд. На видео, которое опубликовано в твиттере политика, он обещает ньюйоркцам бесплатный бургер и картошку.
"Мне сделали прививку. Я могу съесть этот восхитительный картофель фри? Подождите, тут ещё и бургер? Ммм, прививки. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации", — заявил мэр.
Воспользоваться возможностью и бесплатно получить фастфуд можно будет в ресторане, предъявив сертификат о прививке.
Отметим, что Нью-Йорк не единственный регион, где людей пытаются заманить на вакцинацию необычным методом. Например, бесплатный бокал пива предлагают жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса в штате Нью-Джерси. Подарок можно получить уже после первой дозы вакцины. Также в Нью-Йорке и Вашингтоне за прививку от кронавируса раздавали самокрутки с каннабисом.
Комментариев: 0