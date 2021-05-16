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"Ммм, прививки...": Мэр Нью-Йорка пообещал бесплатный фастфуд за вакцинацию

Получить обед жители города смогут в ресторане, предъявив сертификат о пройденной процедуре. Ранее в США уже заманивали в пункты вакцинации марихуаной и пивом.

16 мая, 22:28

Фото © Twitter / NYCMayor

Жителей Нью-Йорка решили заинтересовать в вакцинации необычным методом. Мэр города постановил давать всем привившимся от коронавируса горожанам бесплатный фастфуд. На видео, которое опубликовано в твиттере политика, он обещает ньюйоркцам бесплатный бургер и картошку.

"Мне сделали прививку. Я могу съесть этот восхитительный картофель фри? Подождите, тут ещё и бургер? Ммм, прививки. Теперь я очень хорошо отношусь к вакцинации", — заявил мэр.

Воспользоваться возможностью и бесплатно получить фастфуд можно будет в ресторане, предъявив сертификат о прививке.

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Отметим, что Нью-Йорк не единственный регион, где людей пытаются заманить на вакцинацию необычным методом. Например, бесплатный бокал пива предлагают жителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса в штате Нью-Джерси. Подарок можно получить уже после первой дозы вакцины. Также в Нью-Йорке и Вашингтоне за прививку от кронавируса раздавали самокрутки с каннабисом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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