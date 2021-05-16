Погнутые кресты, побитый купол: в Муроме мощный ураган повредил церкви
Епархия ещё не оценила ущерб, но уверена, что сможет восстановить повреждённое собственными силами.
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В Муроме из-за непогоды погнуло кресты на храмах, повредило купол одной из церквей. Также сильный ветер повалил как минимум полсотни деревьев, нанёс повреждения пяти автомобилям. Вопросов по поводу прочности материалов, из которых были сделаны купола и кресты церквей, у настоятелей нет.
"У нас и деревья были с корнем выдернуты, и баннеры вырвало из бетонных оснований. Нельзя проконтролировать дерево, которое падает на что-то. От этого никто не застрахован. Задавать вопросы строителям о том, что спустя десять лет во время урагана на купол упало дерево? Ну как? Это ж не ветка упала", — приводит издание "Подъём" слова одного из настоятелей.
Восстанавливать храмы церковнослужители будут своими силами, хотя ущерб ещё не оценивали.
Ранее в двух российских областях без электричества осталось около 80 тысяч человек. Виной чрезвычайного происшествия стала непогода: из-за грозы и шквалистого ветра были повреждены линии электропередачи.
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