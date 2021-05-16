В Петербурге водитель впечатал легковушку в забор, сбегая от стреляющей полиции

В Санкт-Петербурге водитель не захотел останавливаться по требованию полицейских, после чего за ним была организована погоня. По данным Лайфа, изначально правоохранители хотели остановить автомобиль "KIA-Рио" для проверки документов, им также показалось, что за рулём находится нетрезвый.

Однако водитель проигнорировал требование стражей порядка об остановке. После этого полицейские начали погоню за нарушителем, в ходе которой совершили несколько выстрелов из табельного оружия. Пули не задели ни водителя, ни его машину, но погоня после этого продолжалась недолго.





Вероятно, водитель транспортного средства испугался выстрелов, не справился с управлением и вылетел с дороги. Он выехал на бордюр, после чего врезался в металлический забор. Выяснилось, что водитель действительно был пьян, вместе с ним в машине находился ещё один человек. Во время ЧП нарушитель ударился головой, медики оказали ему помощь на месте. После этого водителя задержали и доставили в отделение.