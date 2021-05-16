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В Петербурге водитель впечатал легковушку в забор, сбегая от стреляющей полиции

Всё закончилось достаточно быстро: нарушитель, вероятно, испугавшись выстрелов, не справился с управлением.

16 мая, 21:26

В Санкт-Петербурге водитель не захотел останавливаться по требованию полицейских, после чего за ним была организована погоня. По данным Лайфа, изначально правоохранители хотели остановить автомобиль "KIA-Рио" для проверки документов, им также показалось, что за рулём находится нетрезвый.

Однако водитель проигнорировал требование стражей порядка об остановке. После этого полицейские начали погоню за нарушителем, в ходе которой совершили несколько выстрелов из табельного оружия. Пули не задели ни водителя, ни его машину, но погоня после этого продолжалась недолго.

  • Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
  • Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Вероятно, водитель транспортного средства испугался выстрелов, не справился с управлением и вылетел с дороги. Он выехал на бордюр, после чего врезался в металлический забор. Выяснилось, что водитель действительно был пьян, вместе с ним в машине находился ещё один человек. Во время ЧП нарушитель ударился головой, медики оказали ему помощь на месте. После этого водителя задержали и доставили в отделение.

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А ранее на Сахалине подростки перевернули авто, удирая от экипажа ДПС задним ходом. Участнику "голливудской" погони выписали штраф за езду без прав, в результате аварии никто не пострадал.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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