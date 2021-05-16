Названы два симптома повышенного уровня холестерина, заметные на лице

Изменения во внешности могут сигнализировать о том, что у вас повышенный уровень холестерина в крови. К такому выводу пришло издание Express. По его утверждению, все эти признаки проявляются на лице.

Например, "жировые бугорки", расположенные в районе век, могут прямо указывать на имеющуюся у вас проблему. Ксантомы (так их называют) растут несколько месяцев. О повышенном уровне холестерина сигнализируют и серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз. Медики их называют роговичной дугой.

Оба признака также могут говорить о том, что у человека имеется наследственное заболевание — гиперхолестеринемия. При нём печень плохо расщепляет избыточный холестерин.