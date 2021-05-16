Стало известно, когда должны завершиться испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца этого лета. Первыми штатными носителями этих ракет станут фрегаты проекта 22350. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на свой источник в судостроительной отрасли.

"Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланировано несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням", — уточнил собеседник агентства, добавив, что стрельба может вестись двумя ракетами — сразу по наземной и морской целям.

Он также добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года". Отмечается, что первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".