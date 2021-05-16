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Стало известно, когда должны завершиться испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Отмечается, что первыми штатными носителями ракет станут фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

16 мая, 20:57
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Испытания ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" с надводным стартом планируется завершить до конца этого лета. Первыми штатными носителями этих ракет станут фрегаты проекта 22350. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на свой источник в судостроительной отрасли.

"Испытания будут вестись с борта фрегата "Адмирал Горшков", запланировано несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням", — уточнил собеседник агентства, добавив, что стрельба может вестись двумя ракетами — сразу по наземной и морской целям.

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Он также добавил, что "затем испытания будут продолжены с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года". Отмечается, что первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу уже сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в этом году.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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