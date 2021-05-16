В Чехии глава Минюста опровергла слова Земана о причинах взрывов во Врбетице

В Чехии упомянутая президентом Милошом Земаном глава Минюста Мария Бенешова не подтвердила его слова, что у неё якобы есть данные о нескольких версиях взрывов во Врбетице в 2014 году.

"Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ", — сказала министр журналистам.

Ранее Земан вновь заявил, что не считает единственной такую версию — о причастности России к взрывам. По его мнению, они могли быть устроены и чтобы скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов.