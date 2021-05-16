В Чехии глава Минюста опровергла слова Земана о причинах взрывов во Врбетице
По её мнению, которое она разделяет с правительством, якобы к случившемуся могут быть причастны только российские спецслужбы.
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В Чехии упомянутая президентом Милошом Земаном глава Минюста Мария Бенешова не подтвердила его слова, что у неё якобы есть данные о нескольких версиях взрывов во Врбетице в 2014 году.
"Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ", — сказала министр журналистам.
Ранее Земан вновь заявил, что не считает единственной такую версию — о причастности России к взрывам. По его мнению, они могли быть устроены и чтобы скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов.
Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, которые произошли семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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