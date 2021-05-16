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Президент Чехии назвал возможную цель взрывов на складах боеприпасов во Врбетице

Глава государства отметил, что не является сторонником лишь одной версии в данном деле.

16 мая, 18:08
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым местные власти подозревают российские спецслужбы, могли быть устроены с целью скрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью программе "Президентский пресс-клуб" на радиостанции "Частота-1".

"Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов], [сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи", — отметил глава государства.

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Кроме того, Земан, встретившийся ранее с главой Минюста страны, призвал дождаться итогов расследования инцидента во Врбетице, которое ведут местные правоохранительные органы. При этом чешский лидер заявил о доверии к полиции, однако контрразведке страны, по его словам, он не доверяет. Земан уточнил, что рассчитывает на успешное и оперативное завершение этого процесса.

Также глава государства сообщил, что следствию целесообразно сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, поскольку в отношении данной компании возникает много вопросов. При этом версия о причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице также остаётся у следствия.

"Считаю версию о российском [следе] серьёзным подозрением. Это подозрение необходимо расследовать", — поведал Земан.

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Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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