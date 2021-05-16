Опубликованы кадры подводных испытаний российского арктического костюма

Кадры подводных испытаний отечественного арктического костюма. Видео © Телеканал "Звезда"

Команда программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" в свежем выпуске, который посвящён экспедиции в Туву учениям Сил специальных операций Минобороны России, — устроила испытание на водонепропускаемость отечественной экипировочной одежды для спецназовцев. Для этого автор передачи Алексей Егоров устроил заплыв в бассейне.

Так, несмотря на отчаянные попытки Егорова "утонуть", осуществить задуманное ему не удалось, поскольку специальная одежда, которая была на нём во время поездок с бойцами ССО на снегоходах, тут же возвращала его на поверхность воды. Вся экипировка, включая термобельё, изготовлена из синтетических материалов, за счёт чего имеет определённый запас плавучести и фактически работает как спасательный жилет. При этом Алексей отметил, одежда "прекрасно дышит" и легко отводит влагу от тела.

Обувь, как выяснилось в ходе эксперимента, не тянет на дно вовсе. На авторе "Военной приёмки" были сапоги на плотной резиновой подошве с резиновой калошей, а поверх — бахилы, которые, как констатировал Егоров, ещё и добавляют тепла.

В итоге "утонуть" у автора программы так и не получилось, даже несмотря на предварительно добавленные к одежде утяжелители общим весом в восемь килограммов.

Как стало известно, в Туве проходят уникальные учения Сил специальных операций Минобороны РФ, в ходе которых бойцы арктического спецподразделения приобретают необходимые навыки выживания, а также развивают способности к выполнению любых задач в суровых условиях холода и высокогорья.