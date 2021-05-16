Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

Российских старообрядцев, живущих в тайге и степях, привлекли к обучению военных подразделений Сил специальных операций Министерства обороны РФ. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, Силы специальных операций Минобороны планируют в 2022 году отправиться в экспедиции в Кемеровскую область, Алтай и Горный Алтай. Там спецназовцы должны будут получить необходимые навыки выживания в различных условиях, научиться эксплуатировать любую технику, владеть максимально широким спектром средств связи, а также навигацией, целеуказанием и целеопределением.

Так, Шойгу заявил, что военное ведомство привлекло степных и таёжных старообрядцев к обучению военнослужащих навыкам жизни в сложных природных условиях. Министр указал, что для этих целей были открыты специальные центры выживания.

"Те, кто живёт в тайге, степи, горах, не выживают, а живут нормальной полноценной жизнью. Я знаю многих таких людей и постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. В миру их называют старообрядцами, но они невероятно опытные по жизни и очень рукастые", — сказал министр.

Шойгу добавил, что жители тайги и других территорий с непростым климатом могут "и дом, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить". При этом, чему именно старообрядцы обучают спецназовцев, глава Минобороны не уточнил.