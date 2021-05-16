Американское СМИ назвало Россию "мировым танковым лидером"

Американский портал 19FortyFive составил рейтинг сильнейших мировых держав, исходя из количества танков, и назвал Россию "мировым танковым лидером".

"В случае необходимости Россия сможет развернуть огромные силы", — сказано в статье.

Вторую позицию в рейтинге, по мнению автора публикации, занимает Северная Корея. Он отметил, что танковый парк Пхеньяна насчитывает около шести тысяч единиц боевой техники.

Соединённые Штаты в этом списке оказались на третьем месте, а на четвёртом и пятом разместились Индия и Сирия соответственно.