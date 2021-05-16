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Американское СМИ назвало Россию "мировым танковым лидером"

Издание также отметило "огромную силу РФ".

16 мая, 15:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американский портал 19FortyFive составил рейтинг сильнейших мировых держав, исходя из количества танков, и назвал Россию "мировым танковым лидером".

"В случае необходимости Россия сможет развернуть огромные силы", — сказано в статье.

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Вторую позицию в рейтинге, по мнению автора публикации, занимает Северная Корея. Он отметил, что танковый парк Пхеньяна насчитывает около шести тысяч единиц боевой техники.

Соединённые Штаты в этом списке оказались на третьем месте, а на четвёртом и пятом разместились Индия и Сирия соответственно.

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Ранее репортёр по вопросам национальной безопасности National Interest Марк Епископос назвал пять главных боевых машин Парада Победы в Москве. В списке оказался "Ярс" — единственная межконтинентальная баллистическая ракета, которая появилась на Красной площади 9 Мая.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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