Американское СМИ назвало Россию "мировым танковым лидером"
Издание также отметило "огромную силу РФ".
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Американский портал 19FortyFive составил рейтинг сильнейших мировых держав, исходя из количества танков, и назвал Россию "мировым танковым лидером".
"В случае необходимости Россия сможет развернуть огромные силы", — сказано в статье.
Вторую позицию в рейтинге, по мнению автора публикации, занимает Северная Корея. Он отметил, что танковый парк Пхеньяна насчитывает около шести тысяч единиц боевой техники.
Соединённые Штаты в этом списке оказались на третьем месте, а на четвёртом и пятом разместились Индия и Сирия соответственно.
Ранее репортёр по вопросам национальной безопасности National Interest Марк Епископос назвал пять главных боевых машин Парада Победы в Москве. В списке оказался "Ярс" — единственная межконтинентальная баллистическая ракета, которая появилась на Красной площади 9 Мая.
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