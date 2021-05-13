Лоск и глянец русской армии: как реагируют американцы на российский Парад Победы

Американский консервативный журнал The National Interest опубликовал статью, посвящённую Параду Победы в Великой Отечественной войне. Автор Марк Эпископос подметил, что 9 Мая стало самым важным праздником для нашей страны, а также выделил пять лучших образцов военной техники, которая присутствовала на Красной площади.

Однако, по словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, мероприятие в этом году выглядело значительно более бедно, чем проход военной техники 9 Мая 2020 года.

— В прошлом году закончилась десятилетняя программа перевооружения, на которую потратили 23 триллиона рублей. Соответственно, Минобороны показало самые новые экземпляры, которые на тот момент поступили в войска. В этом году праздник постъюбилейный, он поспокойнее, техника из прошлого Парада либо продолжает испытания, либо только начинает штатно вводиться в войска, поэтому нынче был представлен стандартный набор серийных машин, которые нашей армией уже используются, — отметил эксперт.

Семейство "Армата"

Танк Т-14 "Армата". Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Танк Т-14 "Армата" — предполагаемый основной боевой танк Российской армии. Его комплектация, как пишет западный журнал, "обладает множеством передовых блоков и функций, которые соответствуют либо превосходят основные боевые танки НАТО".

БМП Т-15 "Армата" — боевая машина пехоты, созданная на общей базе с Т-14 — имеет ряд конструктивных особенностей, в том числе необитаемую башню. Издание отмечает, что прямого аналога у стран Запада нет, так как машина занимает промежуточное положение между бронетранспортёром и привычной БМП.

Дмитрий Литовкин полагает, что для американцев "Армата" — это символ московского Парада, красивый, запоминающийся и необычный. Но, по его мнению, им следовало бы присмотреться к другим образцам техники.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что на параде появился танк Т-80 БВМ. Ранее машина была снята с вооружения и перемещена на склады длительного хранения, однако сегодня эти экземпляры после сравнительно недорогой модернизации возвращают в строй. Интересно это потому, что танк предназначен для службы арктических бригад на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, в отличие от своих коллег он обладает не дизельной, а газотурбинной установкой, что в условиях низких температур не требует дополнительного обогрева. Образно говоря: нажал кнопку — танк завёлся. Всё это говорит о том, что Министерство обороны РФ рачительно относится к технике, а тема Севера — в приоритетах Дмитрий Литовкин

С-400

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Давний символ Парада Победы С-400 "Триумф" заслужил бесспорное звание самой передовой российской системы противоракетной обороны, подчёркивает американский журналист. Он отметил, что благодаря целому ряду крупных иностранных контрактов с Турцией, Индией и Китаем комплексы С-400 стали лицом высокотехнологичной оборонной промышленности России. "Триумф" может отслеживать пилотируемые самолёты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты и нацеливаться на них на дальности до 400 километров.

РС-24 "Ярс"

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Западный журнал отметил и межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 "Ярс", известную так же, как SS-27 Mod 2. Она стала продолжением аналога "Тополь-М", но в отличие от него оснащена как минимум тремя независимыми боеголовками. Всего, по информации издания, на вооружении Российской армии находится 135 таких машин, которые пришли на замену устаревшим "тополям".

Стоит отметить, что стратегические ядерные комплексы наземного базирования РС-24 "Ярс" являются для американцев диковинкой. Как полагает военный эксперт Борис Рожин, связано это с тем, что у американцев совсем другая военная концепция ядерного оружия.

Россия действует в стратегии "Встречный удар", то есть мы засекли ракеты, которые к нам летят, и ударили в ответ. А США настроены на превентивный удар, они не ориентируются на то, что по ним кто-то ударит первый, они должны будут ударить раньше. Соответственно, возможность маневрировать ракетами, делать их менее заметными для противника их не очень интересует. Как следствие, ставить ракеты на колёсную технику им не требуется, достаточно шахтных, корабельных, подводных комплексов, а также самолётов. Мобильные установки их не интересуют, поэтому наши для них выглядят весьма экзотично Борис Рожин Фото © colonelcassad.livejournal.com

"Уран-9"

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Боевой необитаемый многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу стал, по мнению журнала, одним из самых уникальных и новых механизмов в России. Как пишет автор, это боевая машина фактически является беспилотным танком, способным действовать в условиях полноконтактного боя, не подвергая опасности жизни людей. Отдельно автор подчёркивает, что, по имеющейся у него информации, "Уран-9" прошёл полевые испытания в Сирии.

Х-47М2 "Кинжал"

Фото © Википедия

"Кинжал" — это гиперзвуковая ракета воздушного базирования, оснащённая ядерной боеголовкой. Максимальная скорость может достигать 13 Махов при дальности около трёх тысяч километров. Издание уточняет, что благодаря своим характеристикам изделие не только угрожает крупным американским военным соединениям, таким как ударная авианосная группировка (АУГ), но и потенциально может прорвать сеть противоракетной обороны США.

Но не следует воспринимать похвалу американского военно-политического обозревателя за чистую монету. Борис Рожин отметил, что отчасти американцам нужно показывать достоинства российской военной техники и недостатки своей.

— Выгодно им это, потому что как минимум это раздувание российской угрозы. Она в глазах американских граждан становится более очевидной: "Смотрите, какие они толковые танки выпускают!" Это же значит, что и американская техника недостаточно хороша, а проистекает это из-за недофинансирования оборонного бюджета, который, конечно, надо повысить. Вообще, когда начинается подготовка к формированию оборонного бюджета в США, там военные лоббисты начинают формировать общественное мнение, показывают силу внешней угрозы, говорят о недостаточности текущих ассигнований, давя на своё отставание — как объективное, так и надуманное. Делается это только для того, чтобы выбить больше денег, — пояснил эксперт.