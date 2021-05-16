Ракета, изменившая мир: почему "Циркон" — это оружие против НАТО

Ракета "Циркон" является противокорабельной и, согласно опубликованным характеристикам, может достигать скорости до восьми-девяти Махов, что эквивалентно двум-трём километрам в секунду, а дальность её применения может достигать тысячи километров. Своими характеристиками ракета обнуляет действующую американскую систему морского превосходства.

— Это происходит прежде всего за счёт того, что "Циркон" — это гиперзвук. Он неуязвим для удара противоракет. То есть американские эсминцы типа "Арли Бёрк", которые оснащены системой "Иджис", не являются для него угрозой. Благодаря своей скорости он сможет на дальних рубежах уничтожить носителей средства превентивного нападения, которые закреплены в стратегии глобального удара, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — А эти корабли могут нести от 8 до 56 ракет типа "Томагавк". Или подводная лодка типа "Агава" может нести до 134 ракет. Понятно, что даже когда "Цирконы" без ядерных боеголовок, то это определённая опасность, а если оснастить таковыми, то опасность станет стратегической. Учитывая характеристики этого оружия, а это скорость до девяти Махов и дальность до тысячи километров, мы можем сдерживать флот противника на дальних подступах, не дав ему возможности применять спецсредства по нашей территории.

Испытания ракеты — всегда комплексная задача. Изучается система направления, обнаружения цели, корпус изделия, выход из шахты, целеуказание, соответствие заданной траектории и в финале сама цель, объясняет военный эксперт Дмитрий Литовкин.

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— Всё очень сложно. Образно говоря, вы получаете механизм, характеристики которого известны только на бумаге, и начинаете его тестировать. Притом там же не только сама ракета, а комплекс вопросов. Скажем, привязка к корабельным системам, как они будут реагировать. Это глобальные вопросы, которые могут обрабатывать и несколько лет. Конкретно про "Циркон" известно, что он летает, всё остальное пока засекречено. Так что, возможно, проверяют траектории боевого применения, а там уже сплошная математика идёт. По сути, устройство летает по заданному маршруту, соответственно, чтобы всё шло как надо, нужно прописывать бортовую задачу, проверить, посмотреть, опять уточнить, прикинуть, как двигаются западные беспилотники, чтобы иметь это в виду при постановке цели, — уточнил эксперт.

Когда конкретно "Циркон" вступит на боевое дежурство, сказать трудно. Скорее всего, в обозримом будущем, так как проходят финальные испытания. При этом общее количество экземпляров может достигать нескольких сотен штук. В зависимости от потребностей Министерства обороны.

— Тут всё зависит от хода учений, но уже сейчас можно сказать, что все корабли, оснащённые пусковыми установками С3-14, однозначно получат новый комплекс на вооружение. Это универсальная установка, под неё пойдут и "Калибр", и "Оникс", и "Циркон", который, по слухам, является развитием "Оникса" (только с другими характеристиками). При этом, как сказал Криворучко (Алексей Криворучко, заместитель министра обороны. — Прим. Лайфа), подводные лодки проекта 949 тоже получат это оружие. Первым он назвал "Иркутск", также будет "Ясень". То есть речь может идти о нескольких сотнях ракет, поставленных на вооружение. Вопрос сугубо в целесообразности. Сколько их вообще необходимо, нужно ли формировать резерв, если да, то какой. Всё это должен будет определить Генштаб. В общем-то, это программа на десятки лет, — пояснил Литовкин.

Стоит отметить, что на данный момент у блока НАТО нет возможности как-то обезвредить "Циркон". Как полагает Алексей Леонков, любые современные концепции по борьбе с этим оружием в данное время являются нереальными.

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— Предложения, как с ним бороться, уже были. Предлагалось обезвреживать несущие его корабли авиацией, обеспечивать самолётам дозаправку прямо в воздухе, чтобы они могли летать на такие расстояния. Предполагалось, что самолёты будут подлетать и сносить корабли-носители. Ещё были мысли посылать беспилотные надводные механизмы, которые могли бы обнаружить надводный и подводный флот и уничтожать его на подступе. Проекты все эти фантастические, потому что у нас и средства ПВО есть, и противолодочные комплексы. Задача повисла в воздухе, и пока у них нет готовых решений, — отметил эксперт.

Как считает военный эксперт Борис Рожин, "Циркон" уже в этом году начнёт менять военную составляющую блока НАТО.

— В последнем докладе, посвящённом развитию гиперзвукового оружия, который делал пентагоновский центр, отмечалось, что наша ракета чрезвычайно опасна и фактически обнуляет всю систему ПВО. Действующим комплексам нужна глубокая модернизация. Либо необходима разработка новых, которые бы учитывали возможности этого оружия. Они фактически признали, что в этом вопросе Россия их обошла, что в условиях диспаритета в "обычных вооружениях" для нас очень выгодно. Стоит уточнить, что только на разработку новой версии Patriot или THAAD потребуются миллиарды долларов. А если ставить их на вооружение, речь может идти о сказочных суммах. С другой стороны, у стран НАТО достаточно большие военные бюджеты. И я думаю, что уже в этом году они начнут выбивать себе новые ассигнования, — подчеркнул эксперт.