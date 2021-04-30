Персы против тюрков: кому выгодна война киргизов и таджиков внутри ОДКБ и что пишут в соцсетях

13 человек погибли с обеих сторон в ходе вчерашних столкновений на таджикcко-киргизской границе. Несмотря на то что обе стороны обвиняют друг друга, удалось договориться о прекращении огня. Большая трагедия предотвращена.

Длина границы — около 980 километров, из которых на сегодняшний день определены и взаимно признаны лишь около 580 километров. То есть более трети границы до сих пор не делимитированы, стороны никак не могут договориться. Переговоры ведутся уже 20 лет, а с момента распада СССР прошло уже 30!

Именно распад СССР оставил в наследие всему постсоветскому пространству целый клубок проблем, в том числе территориальных. Граница, проведённая в 20-е годы ХХ века, оказалась яблоком раздора между некогда братскими народами, в результате многие киргизы оказались на территории Узбекистана, узбеки — на территории Таджикистана и т.д. А ведь не одно поколение этих людей жило на этих землях, считая их своими. Кроме того, начались споры из-за дефицитных для Средней Азии водных ресурсов, сельхозугодий. Конфликты вспыхивали из-за того, что одна из сторон, не дожидаясь делимитации границы, пыталась сделать это самостоятельно, устанавливая таблички и строя дороги.

В результате все эти годы регулярно происходят столкновения как мирных жителей, так и военных с применением оружия и техники. Страны не раз оказывались на грани полноценной войны. Сухая статистика: только с 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло десять серьёзных столкновений, пять из которых пришлись как раз на 2014-й. Сразу четыре серьёзных столкновения случились в 2019-м.

Добавьте к этому давнюю межэтническую вражду киргизов и узбеков, самая серьёзная вспышка которой в постсоветский период случилась в 2010-м во время очередной "цветной революции" в Киргизии, — и мы увидим действительно крайне сложный регион, который может в любой момент взорваться, став источником проблем для соседних стран, в первую очередь России.

Роль регионального арбитра, которую не первое столетие тут выполняет Россия, — тот самый фактор, который удерживает регион от полномасштабной войны. То, что Киргизия и Таджикистан являются членами ОДКБ, гарантия того, что конфликт будет урегулирован в кратчайшие сроки. Однако, очевидно, кое-кому это очень не нравится, кто-то хотел бы, чтобы этого сдерживающего фактора просто не было.

Я регулярно читаю информационные ресурсы, связанные с политикой на всём постсоветском пространстве. И мимо моих глаз не могло пройти то, как возбудились сразу многочисленные паблики и телеграм-каналы, связанные с Турцией и Азербайджаном, пропагандирующие идеи пантюркизма. Казалось бы, где они, а где Средняя Азия?

Все эти ресурсы начали как по команде (а может, и без как) "топить за своих". Свои — это, разумеется, тюрки (киргизы), ставшие "жертвами агрессии" со стороны "персов" (таджиков). Разумеется, информация подавалась в одностороннем виде — особый акцент делался на том, что таджики жгут киргизские деревни и тому подобном.

В комментариях можно встретить проклятия не только в адрес Ирана, но и России, которая, дескать, допустила такое. Мол, если бы не Россия со своей "евразийской интеграцией", стороны давно бы договорились друг с другом и жили бы мирно. Но коварная Москва хочет разделять и властвовать и намеренно сталкивает их лбами. Общий посыл всех этих ресурсов сводится к одному: вот выйдут Таджикистан и Киргизия из ОДКБ — и сразу все проблемы решатся.

Тут приходит на ум про соринку в чужом глазу. Возьмём ту же Турцию, чьи пропагандисты как раз и занимаются распространением этого бреда. Эта страна за последние годы не раз оказывалась в шаге от полномасштабной войны с Грецией — между ними регулярно происходят имитации воздушных схваток, которые нередко приводят к гибели пилотов, постоянные манёвры военных кораблей в территориальных водах друг друга лишь чудом до сих пор не привели к войне. А ведь была и реальная война — за Кипр.

Думаю, не стоит объяснять, что, если бы не членство обеих стран в НАТО, Афины и Анкара давно бы уже выяснили отношения "по полной". Так что, когда сторонники "Турана" говорят нам о том, что ОДКБ — нежизнеспособная организация, которая провоцирует внутренние конфликты, они как минимум лукавят. Кому, как не им, лучше всех знать, что всё как раз наоборот?

Точно такая же накачка антироссийскими настроениями идёт в отношении армяно-азербайджанского конфликта. Азербайджанцев убеждают, что Москва подыгрывает Армении и что нужно требовать вывода миротворцев из Карабаха. А армян убеждают в том, что Россия играет на стороне Турции и что хорошо бы заменить российских военных французскими или американскими.

Недавнее признание президентом США геноцида армян — это как раз попытка оторвать Армению от России, предложить ей себя в качестве нового покровителя. При этом Вашингтон делает реверансы Баку: в ходе недавнего разговора с президентом Азербайджана американский госсекретарь заикнулся об отмене 907-й поправки, ограничивающей оказание помощи со стороны США. И вашим, и нашим, короче.

И пусть никого не смущают ссоры Вашингтона с Анкарой. Когда речь идёт о противостоянии России, они быстро находят общий язык. Да, цели в Закавказье у США и Турции разные, но они едины в одном — там должно быть ограничено влияние России. Разумеется, ограничено оно должно быть и в Средней Азии. Ведь если лишить Россию этих регионов, то от ОДКБ и ЕАЭС останутся рожки да ножки — то есть Россия и Белоруссия. А это давняя мечта НАТО, и тут, повторюсь, интересы атлантистов и пантюркистов в точности совпадают.