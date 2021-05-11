Дыхание смерти: зачем американцы разворачивают биолаборатории у границ России

По словам первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова, Соединённые Штаты активизировали свои исследования в биологических лабораториях, находящихся вблизи границ России. Он добавил, что для разных стран разрабатывают индивидуальные планы исследований, в основном военного толка. Например, создание вирусов, которые наиболее опасны для местного населения.

Отметим, что ранее возникали определённые опасения, что данные лаборатории могут становиться причиной биологического заражения. Так, в 2007 году при Институте вирусологии в Ташкенте открылась лаборатория, получившая грант от Пентагона. Она занималась изучением бруцеллёза в Узбекистане и Казахстане. В следующем году там же был зафиксирован скачок заболеваемости этой инфекцией, а также стали отмечаться случаи заболевания сибирской язвой. В очередной раз бруцеллёз напомнил о себе после того, как в 2013 году американцы открыли новые лаборатории в узбекских городах — Андижане и Фергане.

Аналогичные события происходили и в других республиках бывшего Союза. В декабре 2015 года в Грузии 30 человек проходили лечение в подобной лаборатории, после чего все они умерли от гепатита. Отмечается, что, согласно документам, 24 пациента скончались одновременно. Их имена засекречены, а погибшим присвоены лабораторные номера. Расследований по поводу смертей не проводилось.

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На сегодняшний день американские биолаборатории находятся на территории Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, тем самым опоясывая границу нашей страны от Средней Азии и до юга России. Общее их количество — несколько десятков. Так, в одном Узбекистане известно о семи центрах, а, скажем, в Армении находится больше десяти различных учреждений, связанных с изучением биоматериалов. Построены они на деньги Пентагона.

Как полагает политолог Марат Баширов, в случае если эти лаборатории разрабатывают биологическое оружие, они опасны не только для России, а вообще для всех, кто граничит с этими центрами.

— Их располагают не только по периметру России, а вообще в бедных странах, где люди — это фактически расходный материал. Там американцы могут безопасно для себя собирать данные, проводить полевые исследования. Вот на Украине, скажем, несколько таких лабораторий, а в Грузии — целых одиннадцать. Для нас опасность заключается прежде всего в том, что они получают информацию о нас. Нам нужно не допустить, чтобы они могли спокойно исследовать наше население. Американцы изучают, как люди реагируют на различные раздражители и вирусы. Основная работа, конечно, ведётся на территории США, а тут находятся центры полевой работы, — отметил эксперт.

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Политолог Алексей Мухин полагает, что даже простое изучение славянского генотипа американцами является проблемой для России, поскольку получение информации о слабых местах того или иного народа, проживающего в определённом месте, можно рассматривать как угрозу национальной безопасности. Такие работы были начаты ещё в нацистской Германии для того, чтобы найти способ эффективно уничтожить людей определённого происхождения при помощи биооружия. После войны опыт, полученный в том числе в бесчеловечных экспериментах, был использован различными частными институтами США и Великобритании.

— Судя по всему, в 1990-е годы они продолжили эти эксперименты уже у наших границ. Мы можем об этом судить не только по стационарным лабораториям, но и по передвижным, доступ к которым является закрытым даже для руководства стран, где они расположены. Всё это предусмотрено в договорах. Неизвестно, чем именно там занимаются, судя по тому, что среди специалистов много военных, речь идёт о неких боевых веществах. По сути, они проводят опыты над местным населением, косвенным признаком чего являются вспышки экзотических заболеваний, не свойственных для данной местности. Происходит всё это, разумеется, втайне от властей стран, где эти опыты и проводятся. Разумеется, хотелось бы, чтобы это имело последствия не только юридического и политического толка, но и военного. В конце концов, мы можем сами вводить санкции. Если США активно блокируют возможность запрета на международном уровне, то почему не запретить на национальном? — задаётся вопросом Алексей Мухин.

Проблема американских биолабораторий стоит не первый год, отметил публицист Борис Рожин. На высшем уровне с 2016 года открыто ведётся разговор о том, что эти учреждения небезопасны.

— Эта дискуссия возникла не сейчас. Официальные лица уже довольно давно заявляют о том, что эти заведения несут опасность. Тут можно вспомнить заявление МИД по поводу центра Лугара в Грузии. Сейчас (судя по тому, что уже идут заявления Совета безопасности) на самом высоком уровне это воспринимают как угрозу. Помимо дипломатических и медийных заявлений, конечно, нужно работать в странах, где размещают эти биолаборатории, с целью их ликвидации, либо рассекречивания деятельности. Понятно, что в таких странах, как Грузия или Украина, повлиять таким образом не получится. Однако существуют методы, которые, скажем так, уже находятся в области спецслужб. Это вербовка сотрудников, саботаж производства и прочее. Правда, вряд ли работа этих людей будет освещена в открытом доступе, — полагает Рожин.

Как отметил Марат Баширов, в случае если угроза от таких лабораторий подтвердится, в дело могут вступить международные протоколы, которые позволят решить проблемы. Однако если возникнет прямая угроза для граждан РФ, то наше государство сможет действовать, полагаясь на внутреннее законодательство. В том числе в случае необходимости Россия может ввести ограниченный контингент войск, который ликвидирует очаг бактериологического поражения.

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