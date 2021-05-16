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Два человека погибли при обрушении трибуны синагоги в пригороде Иерусалима

Россиян среди паломников не было.

16 мая, 17:50

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Российских паломников нет среди пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в израильском Гиват-Зеэве. Об этом сообщил главный раввин России Берл Лазар.

"Мы молимся о том, чтобы всё было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников", — передаёт его слова РИА "Новости".

По данным израильской радиостанции Kan, в результате инцидента погибло два человека. Количество пострадавших уточняется.

Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле

Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле

Ранее Лайф публиковал кадры обрушения трибуны синагоги с десятками людей, находившихся там. Инцидент произошёл во время празднования Шавуота — одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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