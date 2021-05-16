Два человека погибли при обрушении трибуны синагоги в пригороде Иерусалима
Россиян среди паломников не было.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Российских паломников нет среди пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в израильском Гиват-Зеэве. Об этом сообщил главный раввин России Берл Лазар.
"Мы молимся о том, чтобы всё было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников", — передаёт его слова РИА "Новости".
По данным израильской радиостанции Kan, в результате инцидента погибло два человека. Количество пострадавших уточняется.
Ранее Лайф публиковал кадры обрушения трибуны синагоги с десятками людей, находившихся там. Инцидент произошёл во время празднования Шавуота — одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество.
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