Два человека погибли при обрушении трибуны синагоги в пригороде Иерусалима

Российских паломников нет среди пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в израильском Гиват-Зеэве. Об этом сообщил главный раввин России Берл Лазар.

"Мы молимся о том, чтобы всё было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников", — передаёт его слова РИА "Новости".

По данным израильской радиостанции Kan, в результате инцидента погибло два человека. Количество пострадавших уточняется.