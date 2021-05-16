Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных России стран

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал решение российских властей включить республику в список недружественных государств.

"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны — это глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка", — пояснил Земан в интервью пражскому радио F1.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран. Он отметил, что такие действия Москвы могут привести к дальнейшему ухудшению отношений. Кроме того, по словам Борреля, ЕС "выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США". Глава евродипломатии также попросил Москву в полной мере соблюдать Венскую конвенцию.