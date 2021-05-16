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Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных России стран

Ранее в Евросоюзе призвали Москву пересмотреть своё решение. Быть недругом всегда плохо, отметил чешский лидер.

16 мая, 17:31
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<p>Президент Чехии Милош Земан. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Президент Чехии Милош Земан. Фото © ТАСС / Zuma

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал решение российских властей включить республику в список недружественных государств.

"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны — это глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка", — пояснил Земан в интервью пражскому радио F1.

Посол Чехии захотел разъяснений Москвы о сути списка недружественных стран

Посол Чехии захотел разъяснений Москвы о сути списка недружественных стран

Ранее Лайф рассказывал, что глава Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран. Он отметил, что такие действия Москвы могут привести к дальнейшему ухудшению отношений. Кроме того, по словам Борреля, ЕС "выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США". Глава евродипломатии также попросил Москву в полной мере соблюдать Венскую конвенцию.

Напомним, 14 мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Комментариев: 2

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Алексей16 мая, 18:50

Чехия-друзья ? Земан понял,что сказал ? Когда они ими были ? Да никогда. Зато хорошо снабжали Гитлера танками.

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Ермилов Сергей16 мая, 17:54

Они же дети? Лицемерие, высший уровень.

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