Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных России стран
Ранее в Евросоюзе призвали Москву пересмотреть своё решение. Быть недругом всегда плохо, отметил чешский лидер.
Президент Чехии Милош Земан. Фото © ТАСС / Zuma
Президент Чехии Милош Земан прокомментировал решение российских властей включить республику в список недружественных государств.
"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны — это глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей — это ошибка", — пояснил Земан в интервью пражскому радио F1.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть решение о списке недружественных стран. Он отметил, что такие действия Москвы могут привести к дальнейшему ухудшению отношений. Кроме того, по словам Борреля, ЕС "выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США". Глава евродипломатии также попросил Москву в полной мере соблюдать Венскую конвенцию.
Напомним, 14 мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
Комментариев: 2
Чехия-друзья ? Земан понял,что сказал ? Когда они ими были ? Да никогда. Зато хорошо снабжали Гитлера танками.
Они же дети? Лицемерие, высший уровень.