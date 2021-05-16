Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре

Такая погода особенно опасна для детей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых.

16 мая, 17:03
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве в понедельник, 17 мая, температура воздуха поднимется до 30 градусов. По прогнозам синоптиков, такая жара продержится до вечера, сообщается на сайте mos.ru.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

Жителей столицы предупреждают о возможности снижения работоспособности и обмороков. Особенно тяжело такую температуру переносят дети, пожилые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно рекомендациям врачей, в самое жаркое время не стоит выходить на улицу, а если этого не избежать, то следует надеть светлую одежду из лёгких натуральных тканей и не забыть про головной убор. Также нужно пить много воды и избегать физических нагрузок. Специалисты советуют передвигаться по улице не спеша.

Погрелись, и хватит: россиян предупредили о похолодании

Погрелись, и хватит: россиян предупредили о похолодании

Уточняется, что при тепловом ударе необходимо немедленно перейти в тень и выпить воды, чтобы охладить тело.

Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, как благоприятно пережить изнуряющую погоду в городе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1