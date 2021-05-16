Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
Такая погода особенно опасна для детей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Москве в понедельник, 17 мая, температура воздуха поднимется до 30 градусов. По прогнозам синоптиков, такая жара продержится до вечера, сообщается на сайте mos.ru.
Фото © mos.ru
Жителей столицы предупреждают о возможности снижения работоспособности и обмороков. Особенно тяжело такую температуру переносят дети, пожилые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Согласно рекомендациям врачей, в самое жаркое время не стоит выходить на улицу, а если этого не избежать, то следует надеть светлую одежду из лёгких натуральных тканей и не забыть про головной убор. Также нужно пить много воды и избегать физических нагрузок. Специалисты советуют передвигаться по улице не спеша.
Уточняется, что при тепловом ударе необходимо немедленно перейти в тень и выпить воды, чтобы охладить тело.
Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, как благоприятно пережить изнуряющую погоду в городе.
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