Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре

В Москве в понедельник, 17 мая, температура воздуха поднимется до 30 градусов. По прогнозам синоптиков, такая жара продержится до вечера, сообщается на сайте mos.ru .

Жителей столицы предупреждают о возможности снижения работоспособности и обмороков. Особенно тяжело такую температуру переносят дети, пожилые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно рекомендациям врачей, в самое жаркое время не стоит выходить на улицу, а если этого не избежать, то следует надеть светлую одежду из лёгких натуральных тканей и не забыть про головной убор. Также нужно пить много воды и избегать физических нагрузок. Специалисты советуют передвигаться по улице не спеша.