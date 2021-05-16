В Ульяновской области рабочий шесть часов плавал в топливе, свалившись в бак судна. Видео © LIFE

На судоремонтном заводе в Ульяновской области 23-летний рабочий упал в топливный бак судна "Белгород", когда устанавливал датчик уровня горючего. В солярке молодой человек проплавал почти шесть часов, пока его не вызволили. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры спасательной операции.

Фото © LIFE

Отмечается, что парень выполнял работу без респиратора или противогаза, чем нарушил технику безопасности. В определённый момент от паров дизельного топлива у него закружилась голова, из-за чего он и упал в бак. На помощь товарищу тут же поспешили два других работника, но сами чуть не угодили в топливо.

Фото © LIFE

На место инцидента пришлось вызывать сотрудников МЧС. Специальным оборудованием они вытащили молодого человека. Информации о его состоянии нет.