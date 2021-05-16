В Ульяновской области рабочий шесть часов плавал в топливе, свалившись в бак судна
Сразу после падения на помощь мужчине поспешили два товарища, но чуть не отправились вслед за ним. Пришлось вызывать МЧС.
Фото © LIFE
В Ульяновской области рабочий шесть часов плавал в топливе, свалившись в бак судна. Видео © LIFE
На судоремонтном заводе в Ульяновской области 23-летний рабочий упал в топливный бак судна "Белгород", когда устанавливал датчик уровня горючего. В солярке молодой человек проплавал почти шесть часов, пока его не вызволили. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказались кадры спасательной операции.
Фото © LIFE
Отмечается, что парень выполнял работу без респиратора или противогаза, чем нарушил технику безопасности. В определённый момент от паров дизельного топлива у него закружилась голова, из-за чего он и упал в бак. На помощь товарищу тут же поспешили два других работника, но сами чуть не угодили в топливо.
Фото © LIFE
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На место инцидента пришлось вызывать сотрудников МЧС. Специальным оборудованием они вытащили молодого человека. Информации о его состоянии нет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ульяновской области огонь с полыхающего здания бывшего лесокомбината перекинулся на жилые дома. Площадь возгорания составила 3350 кв. м. К его ликвидации было привлечено 54 пожарных и 19 единиц техники.
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