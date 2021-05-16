Россия осуждает использование силы против населения Израиля и Палестины, заявили в МИД

Россия решительно осуждает проявление насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Решительно осуждаем использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине. Необходимо немедленное прекращение вооружённой конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей", — сказал дипломат, выступая по видеосвязи на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию.

Вершинин добавил, что Россия призывает в кратчайшие сроки провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров. Кроме того, отметил дипломат, приглашение провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве всё ещё в силе.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей.