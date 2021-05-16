Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россия осуждает использование силы против населения Израиля и Палестины, заявили в МИД

Москва призывает в срочном порядке провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров, добавили там.

16 мая, 16:35
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Россия решительно осуждает проявление насилия против мирных жителей в Израиле и Палестине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Решительно осуждаем использование силы и проявление насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине. Необходимо немедленное прекращение вооружённой конфронтации, уже приведшей к гибели и ранениям десятков людей, в том числе женщин и детей", — сказал дипломат, выступая по видеосвязи на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию.

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Вершинин добавил, что Россия призывает в кратчайшие сроки провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров. Кроме того, отметил дипломат, приглашение провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве всё ещё в силе.

Семь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Иерусалиме

Семь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Иерусалиме

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей.

Ранее Лайф рассказывал, что Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС. Речь идёт о резиденциях командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

сегодня в 23:46

Палестинцы устроили в Нидерландах акцию против участия Израиля в Евровидении

сегодня в 22:19

Нарышкин назвал убогими обвинения Чехии в адрес России

сегодня в 18:57

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

сегодня в 23:27

Российские сапёры взорвали подземную базу террористов в сирийской Хаме

сегодня в 23:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1