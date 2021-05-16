Семь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Иерусалиме
Среди них шестеро полицейских. По предварительным данным, атака была преднамеренной.
Семь человек пострадали в результате наезда на пешеходов в Иерусалиме. Видео © Twitter / Israel's News Agency
Семь человек, включая шестерых сотрудников правоохранительных органов, пострадали в результате преднамеренного наезда автомобиля в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает израильское радио Kan.
По данным издания, один из пострадавших полицейских открыл огонь на поражение и ликвидировал напавшего, находившегося за рулём автомобиля. Сообщается, что состояние одного из пострадавших полицейских оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, злоумышленник — представитель палестинских радикалов.
Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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