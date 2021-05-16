Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Семь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Иерусалиме

Среди них шестеро полицейских. По предварительным данным, атака была преднамеренной.

16 мая, 15:31

Семь человек пострадали в результате наезда на пешеходов в Иерусалиме. Видео © Twitter / Israel's News Agency

Семь человек, включая шестерых сотрудников правоохранительных органов, пострадали в результате преднамеренного наезда автомобиля в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает израильское радио Kan.

По данным издания, один из пострадавших полицейских открыл огонь на поражение и ликвидировал напавшего, находившегося за рулём автомобиля. Сообщается, что состояние одного из пострадавших полицейских оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, злоумышленник — представитель палестинских радикалов.

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Турецкое телевидение: Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

12 мая, 09:51

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

сегодня в 22:38

Эпичный удар молнии в купол Исаакиевского собора в Петербурге попал на видео

сегодня в 20:52

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

сегодня в 23:46

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

сегодня в 23:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1