Семь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Иерусалиме

Семь человек пострадали в результате наезда на пешеходов в Иерусалиме. Видео © Twitter / Israel's News Agency

Семь человек, включая шестерых сотрудников правоохранительных органов, пострадали в результате преднамеренного наезда автомобиля в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает израильское радио Kan.

По данным издания, один из пострадавших полицейских открыл огонь на поражение и ликвидировал напавшего, находившегося за рулём автомобиля. Сообщается, что состояние одного из пострадавших полицейских оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, злоумышленник — представитель палестинских радикалов.