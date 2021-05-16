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Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Политик заверил, что еврейское государство приняло все меры предосторожности, чтобы не допустить жертв при уничтожении здания с офисами СМИ в Газе.

16 мая, 14:57
<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС/ЕРА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл оперативное совещание с участием министра обороны Бени Ганца, начальника Генштаба израильской армии Авива Кохави, а также руководителей Совета нацбезопасности страны, разведок ШАБАК и "Моссад". Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, опубликованном в "Твиттере".

Сразу после этого израильский премьер выступил с обращением к местным жителям. В нём Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. Премьер-министр отметил, что это "займёт некоторое время".

Генсек ООН потребовал немедленно прекратить обстрелы между Израилем и Газой

Генсек ООН потребовал немедленно прекратить обстрелы между Израилем и Газой

Ранее Лайф рассказывал, что Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС. Речь идёт о резиденциях командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.

Глава AP шокирован ракетным ударом ВВС Израиля по высотке с офисами СМИ в Газе

Глава AP шокирован ракетным ударом ВВС Израиля по высотке с офисами СМИ в Газе

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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