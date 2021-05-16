Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл оперативное совещание с участием министра обороны Бени Ганца, начальника Генштаба израильской армии Авива Кохави, а также руководителей Совета нацбезопасности страны, разведок ШАБАК и "Моссад". Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, опубликованном в "Твиттере".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים כעת חיתוך מצב עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד וראש המל"ל, בקריה בתל אביב. pic.twitter.com/A1oyuNQd7q — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) May 16, 2021

Сразу после этого израильский премьер выступил с обращением к местным жителям. В нём Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа. Премьер-министр отметил, что это "займёт некоторое время".

Ранее Лайф рассказывал, что Израиль уничтожил дома двух военных лидеров ХАМАС. Речь идёт о резиденциях командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары и главы штаба специальных операций Раида Саада. Удары были нанесены при помощи истребителей.