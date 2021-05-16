Генсек ООН потребовал немедленно прекратить обстрелы между Израилем и Газой
И заявил, что потрясён количеством жертв среди мирных палестинцев.
Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Michael Sohn — Pool
Обострение ситуации в секторе Газа может привести к неконтролируемому и тяжелейшему кризису во всём регионе. Об этом на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
"В результате боевых действий создаётся риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона. Есть потенциал для начала неконтролируемого кризиса как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере, а также для нового роста экстремизма в регионе", — сказал Гутерриш.
Также генсек ООН сообщил, что потрясён количеством жертв среди мирного населения Палестины, включая женщин и детей, в результате ударов Израиля по сектору Газа.
"Я потрясён растущим количеством жертв среди мирного палестинского населения, включая многих женщин и детей, в результате израильских авиаударов по Газе. Я также сожалею о жертвах среди израильтян в результате ракетных обстрелов из Газы", — подчеркнул Гутерриш.
Ранее мы сообщали, что более 170 палестинцев погибли при обстрелах Израилем сектора Газа. Среди них 47 детей и 29 женщин. Информация о жертвах и раненых уточняется.
Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.
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