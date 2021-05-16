Генсек ООН потребовал немедленно прекратить обстрелы между Израилем и Газой

Обострение ситуации в секторе Газа может привести к неконтролируемому и тяжелейшему кризису во всём регионе. Об этом на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"В результате боевых действий создаётся риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона. Есть потенциал для начала неконтролируемого кризиса как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере, а также для нового роста экстремизма в регионе", — сказал Гутерриш.

Также генсек ООН сообщил, что потрясён количеством жертв среди мирного населения Палестины, включая женщин и детей, в результате ударов Израиля по сектору Газа.

"Я потрясён растущим количеством жертв среди мирного палестинского населения, включая многих женщин и детей, в результате израильских авиаударов по Газе. Я также сожалею о жертвах среди израильтян в результате ракетных обстрелов из Газы", — подчеркнул Гутерриш.

Ранее мы сообщали, что более 170 палестинцев погибли при обстрелах Израилем сектора Газа. Среди них 47 детей и 29 женщин. Информация о жертвах и раненых уточняется.