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Генсек ООН потребовал немедленно прекратить обстрелы между Израилем и Газой

И заявил, что потрясён количеством жертв среди мирных палестинцев.

16 мая, 14:42
<p>Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Michael Sohn — Pool</p>

Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Michael Sohn — Pool

Обострение ситуации в секторе Газа может привести к неконтролируемому и тяжелейшему кризису во всём регионе. Об этом на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"В результате боевых действий создаётся риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона. Есть потенциал для начала неконтролируемого кризиса как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере, а также для нового роста экстремизма в регионе", — сказал Гутерриш.

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Авиация Израиля разрушила здание Минтруда Палестины

Также генсек ООН сообщил, что потрясён количеством жертв среди мирного населения Палестины, включая женщин и детей, в результате ударов Израиля по сектору Газа.

"Я потрясён растущим количеством жертв среди мирного палестинского населения, включая многих женщин и детей, в результате израильских авиаударов по Газе. Я также сожалею о жертвах среди израильтян в результате ракетных обстрелов из Газы", — подчеркнул Гутерриш.

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Почти три тысячи ракет выпустили палестинские радикалы из Газы по Израилю

Ранее мы сообщали, что более 170 палестинцев погибли при обстрелах Израилем сектора Газа. Среди них 47 детей и 29 женщин. Информация о жертвах и раненых уточняется.

Напомним, конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения. Так, по Израилю уже выпущено более двух тысяч ракет.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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