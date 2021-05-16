Глава МИД Румынии назвал исчерпанным инцидент с высылкой дипломата РФ из страны

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает эпизод с высылкой российского дипломата исчерпанным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Prima TV.

"В конце концов, думаю, сигнал был понят РФ, [так как] ответ, который мы получили в форме объявления персоной нон грата румынского дипломата в Посольстве Румынии в Москве <...> классический, отвечает стандарту подобных ситуаций. Поэтому мы закрываем здесь этот эпизод, сохраняя повышенную бдительность в связи с такого рода проблемами", — сказал глава румынской дипломатии.

Ауреску также назвал "акцией по запугиванию" проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, проведённые Россией в апреле. По его словам, можно констатировать, что РФ продолжает использовать "это очень важное геополитическое и геостратегическое пространство" для достижения собственных целей в области внешней политики и безопасности.