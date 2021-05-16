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Глава МИД Румынии назвал исчерпанным инцидент с высылкой дипломата РФ из страны

Министр также назвал проведённые Россией проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах "акцией по запугиванию".

16 мая, 14:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает эпизод с высылкой российского дипломата исчерпанным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Prima TV.

"В конце концов, думаю, сигнал был понят РФ, [так как] ответ, который мы получили в форме объявления персоной нон грата румынского дипломата в Посольстве Румынии в Москве <...> классический, отвечает стандарту подобных ситуаций. Поэтому мы закрываем здесь этот эпизод, сохраняя повышенную бдительность в связи с такого рода проблемами", — сказал глава румынской дипломатии.

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Ауреску также назвал "акцией по запугиванию" проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, проведённые Россией в апреле. По его словам, можно констатировать, что РФ продолжает использовать "это очень важное геополитическое и геостратегическое пространство" для достижения собственных целей в области внешней политики и безопасности.

Глава МИД Румынии также утверждал, что в регионе Чёрного моря положение "остаётся тревожным", так как Россия якобы не вывела полностью войска и вооружение, а также сохраняет запрет на передвижение в определённых зонах.

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Напомним, что румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе Посольства РФ в Бухаресте в конце апреля. До этого Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. А в знак солидарности с Чехией Словакия сообщила о высылке трёх дипломатов РФ, Литва объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, а Эстония и Латвия решили выдворить по одному дипломату РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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